TORINO- Come riportato da Sky Sport, la Juve resta attenta alle possibili occasioni che si potrebbero presentare a parametro zero da gennaio. Tra i nomi tenuti d’occhio ci sarebbe quello di Hakan Calhanoglu, rinato al Milan con l’arrivo di Stefano Pioli in panchina. Il turco, al momento, avrebbe rifiutato le richieste di rinnovo da parte dei rossoneri. Su di lui ci sarebbe anche l’Atletico Madrid.