Juve-Napoli, ecco su cosa punta il club bianconero

TORINO- Si attende a breve la decisione del Giudice Sportivo in merito al caso Juve-Napoli. Il club bianconero, come riportato da Tuttosport, ha fiducia nell’ottenimento del 3-0 a tavolino, puntando sulla negligenza dei partenopei. Dopo la positività di Zielinski al Covid, infatti, in casa azzurra non è stata creata alcuna bolla e i calciatori erano liberi cittadini come tutti gli altri. L’impedimento dell’Asl a raggiungere Torino sarebbe quindi frutto di una negligenza da parte del club di De Laurentiis, che non è sceso in campo per una sua mancata applicazione corretta del protocollo.