TORINO- Continua il muro dell’Everton davanti alle richieste di prestito della Juve per Moise Kean, per cui il club britannico vorrebbe inserire un obbligo di riscatto. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, però, la situazione potrebbe presto cambiare. Ancelotti, infatti, avrebbe richiesto l’acquisto di Milik alla propria dirigenza, che potrebbe poi pensare di lasciar andare il classe 2000, che non troverebbe più spazio in rosa.