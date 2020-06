Juve-Milan: Sarri e Pioli, statistiche a confronto

TORINO- Juve-Milan, gara valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, sarà la partita che permetterà al calcio italiano di ripartire dopo il lockdown. Sfida nella sfida tra Maurizio Sarri e Stefano Pioli, che negli scontri precedenti con l’altra squadra hanno statistiche completamente opposte. Il tecnico toscano, nei match con i rossoneri, ha infatti ottenuto 6 vittorie, 5 pareggi e 1 sola sconfitta. Diversi i numeri per l’allenatore rossonero, che non è mai riuscito ad aver ragione della Vecchia Signora, ottenendo solamente 5 pareggi e 14 sconfitte nei precedenti.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<