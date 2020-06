Juve-Milan, rossoneri in campo con una maglia speciale

TORINO- Manca ormai poco alle ore 21, quando ci sarà il fischio d’inizio del match tra Juve e Milan, prima gara dopo il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus. I rossoneri, per l’occasione, scenderanno in campo con una maglia speciale. Come presentato sui propri canali social ufficiali, il “Diavolo” indosserà una divisa dedicata agli operatori sanitari che stanno combattendo in prima linea contro il Covid-19. Sulla manica sarà presente la patch di un arcobaleno, decorata con la scritta “andrà tutto bene”.

