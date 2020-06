Juve-Milan, Pioli punta su Rebic

TORINO – Quello che scenderà in campo venerdì sera all’Allianz Stadium sarà un Milan molto rimaneggiato. Oltre allo squalificato Theo Hernandez, l’altro grande assente della serata sarà Zlatan Ibrahimovic, alle prese con un problema al polpaccio. Al centro dell’attacco dunque dovrebbe partire Ante Rebic, già marcatore della gara di andata, e non Rafael Leao. Per il gioiellino portoghese potrebbe essere ancora tempo di panchina, con il tridente di Pioli che verrebbe completato da Calhanoglu e Paquetá.