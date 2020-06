Juve-Milan, lo Stadium è pronto per la ripresa

TORINO – Tra pochissimi giorni per l’Italia sarà di nuovo il tempo del calcio giocato. Senza tifosi sugli spalti mancherà qualcosa, ma questo calcio è il massimo che si potesse sperare nel corso dell’emergenza Covid. La Juventus scenderà in campo venerdì sera contro il Milan, gara valida per il ritorno delle semifinali. L’Allianz Stadium, che ha già ospitato una partita a porte chiuse (l’ultima: Juventus-Inter), è già ampiamente testato e pronto per garantire il massimo rispetto dei protocolli di sicurezza. Saranno circa 300 le persone che entreranno nell’impianto, con i contatti limitati all’osso.