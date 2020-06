Juve-Milan, il passaggio del turno incrementerebbe un record

TORINO- Ormai poche ore ci separano dal calcio d’inizio di Juve-Milan, sfida che rimetterà in moto il calcio italiano dopo il periodo di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus. I bianconeri vanno a caccia dell’ennesimo passaggio del turno in semifinale, raggiunto nelle ultime quattro occasioni (tutte sotto la gestione Allegri). Staccando il pass per la finale, i ragazzi di mister Sarri incrementerebbero inoltre un record. Per ben 18 volte, infatti, Ronaldo e compagni sono arrivati a giocarsi l’ultimo turno della competizione e, arrivando a 19, staccherebbero ulteriormente Roma (16 volte), Inter (13) e proprio il Milan (12).

