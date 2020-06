Juve-Milan, Dybala l’arma in più di Sarri

TORINO- Dopo più di tre mesi, questa sera il calcio italiano ripartirà ufficialmente con la sfida tra Juve e Milan, valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Una sfida delicata, in cui mister Sarri farà affidamento soprattutto su Paulo Dybala, vera e propria bestia nera della formazione di Stefano Pioli. Dal suo arrivo in Italia, infatti, la Joya ha timbrato per ben otto volte il tabellino in un match contro i rossoneri (2 volte con il Palermo, 6 con i bianconeri).

