Juve-Milan, Dybala è il più atteso

TORINO – Ha deciso l’ultima gara regalando un gioiello degno del suo nome, è guarito dal Coronavirus e ora è in aria di rinnovo. Paulo Dybala è uno degli uomini più attesi in vista della ripresa delle operazioni, specie perché questa si concretizzerà contro il Milan. Anche l’ultima gara contro i rossoneri l’aveva decisa lui, e non mancano i precedenti – tra alti e bassi – che hanno visto La Joya brillare in una delle classiche più importanti del calcio italiano. Higuain è acciaccato, dunque sembrerebbero esserci pochi dubbi: venerdì toccherà di nuovo a Dybala, sperando che possa festeggiare guarigione e cambio di status indossando la sua personalissima maschera, anche se ultimamente si parla più di mascherine.