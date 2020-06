Juve-Milan, Cuadrado torna da terzino

TORINO – Il reparto terzini della Juventus è probabilmente quello più carente, anche soltanto per mere questioni numeriche. L’esperimento di Sarri, che ha riportato Cuadrado a presidiare la fascia destra in difesa dopo anni, è sembrato decisamente riuscito. Anche in vista di questa ripresa – riferisce il Corriere di Torino – il nome del colombiano è il primo della lista per quello che riguarda i laterali destri. Contro il Milan dunque dovrebbe esserci spazio per Cuadrado a destra della linea di difesa, che dovrebbe essere completata da Alex Sandro, Bonucci e de Ligt. Ma attenzione perché proprio in queste ultime ore è esplosa una vera e propria bomba di mercato. Nessun dubbio, Agnelli ha deciso e scende in campo in prima persona: ecco il grande colpo del presidente! >>>VAI ALLA NOTIZIA