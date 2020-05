Juve-Lione, la conferma di Aulas: “Si giocherà il 7 agosto”

TORINO- Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match tra la sua squadra e la Juventus, valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League: “La gara è confermata per il 7 agosto, a Torino e a porte chiuse. Se il ricorso contro la chiusura della Ligue1 non avrà esito positivo, le squadre francesi presenti nella competizione, Psg e Lione, saranno massacrate dagli avversari per una minor preparazione fisica”. Queste le sue parole ai microfoni di Rtl France.

