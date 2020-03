Juve, in estate un 9 per Cristiano Ronaldo

TORINO – Non potendo pensare al calcio giocato, la dirigenza bianconera sta preparando le prossime mosse in vista dell’apertura estiva delle trattative. Per la prossima campagna acquisti, la priorità – riferisce Tuttosport – è l’acquisto di un attaccante da affiancare a Cristiano Ronaldo. Il portoghese si è sempre trovato meglio al fianco di un vero 9, e la Juventus potrebbe acquistarne uno durante la prossima estate. I nomi accostati alla Juve sono tantissimi, e stando al quotidiano torinese sarà proprio l’acquisto di uno di questi la priorità in vista della prossima stagione.

