Juve, in casa Roma piace anche Under

TORINO- La Juventus, in attesa di riprendere la propria stagione con l’incontro di Coppa Italia con il Milan, pensa sempre a come rinforzare la propria rosa in vista della prossima annata. Come riportato da Tuttosport, la società bianconera guarda specialmente in casa Roma dove, oltre ai già noti Zaniolo e Pellegrini, piace anche il turco Under. Il ragazzo sembra fuori dai progetti del tecnico giallorosso Fonseca, mentre, al contrario, Sarri sarebbe ben felice di averlo a sua disposizione.

