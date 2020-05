Juve, il Wolverhampton fa il prezzo per la cessione di Jimenez

TORINO- La Juventus è al lavoro per rinforzare il proprio attacco, che nei prossimi mesi potrebbe subire la perdita di Gonzalo Higuain, sempre più diretto verso un ritorno al River Plate. L’ultima suggestione per sostituire il numero 21 porta a Raul Jimenez, punta di diamante del Wolverhampton con cui, in questa stagione, ha messo già a segno 22 gol. Per il 29enne Messicano, il prezzo, è però molto alto. Secondo Tuttosport, il club inglese, chiede infatti almeno 50 milioni di euro.

