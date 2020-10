TORINO- La Juventus, tramite i propri canali social ufficiali, ha voluto fare gli auguri di buon compleanno a Mattia De Sciglio, passato negli ultimi giorni di mercato in prestito ai francesi del Lione. L’ex numero 2 della Vecchia Signora compie 28 anni e in poco più di tre stagioni in bianconero ha messo a referto 62 presenze e un gol (al Crotone nel 2017), sollevando al cielo tre scudetti, una supercoppa italiana e una coppa italia: