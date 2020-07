Juve, Dest l’ultima idea per la fascia

TORINO- Il rinforzare le fasce difensive è sicuramente uno degli obiettivi della Juventus per la prossima stagione. Se a sinistra la situazione potrebbe essere sistemata dal ritorno di Pellegrini, sulla destra c’è più lavoro da fare. De Sciglio verrà probabilmente ceduto, mentre Danilo non ha convinto in pieno e la società bianconera è quindi in cerca di una valida alternativa a Cuadrado, che magari possa prenderne il posto in futuro. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ultima idea porta allo statunitense Dest, talento in forza all’Ajax, sul quale c’è però la concorrenza del Bayern Monaco.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<