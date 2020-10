TORINO- Il quotidiano Repubblica ha fatto il punto della situazione riguardo i sette calciatori che hanno abbandonato l’isolamento imposto dalla Juventus. Nel caso in cui uno di loro venisse trovato positivo al Covid, il rischio sarebbe quello di una denuncia penale per violazione di norme sanitarie, oltre all’isolamento forzato per i contatti stretti negli ultimi giorni. In caso contrario la situazione si potrebbe risolvere con una semplice multa.