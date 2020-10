TORINO- La Juve continua a trattare con il Chelsea per il passaggio di Marcos Alonso in bianconero. A riportarlo è Tuttosport, che parla della volontà dei campioni d’Italia di rilevare lo spagnolo in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe però diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Prima di un eventuale acquisto, però, il ds Paratici dovrà piazzare Mattia De Sciglio, seguito dal Siviglia.