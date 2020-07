Juve: contatti per Jimenez, ma il cartellino…

TORINO- Tra i tanti nomi fatti in casa Juve per rimpiazzare Gonalo Higuain c’è anche quello di Raul Jimenez, centravanti in forza al Wolverhampton. Come riportato dal quotidiano spagnolo As, il club bianconero avrebbe intensificato i contatti per portare il 29enne messicano a Torino, ma il grande problema sarebbe il costo del cartellino. Dalla sua cessione, infatti, la società inglese vorrebbe ricavare 100 milioni di euro.

