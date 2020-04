Juve, contatti con l’entourage di Werner

TORINO- Oltre al centrocampo, in casa Juve si lavora per rinforzare anche il reparto offensivo, vista la possibile cessione di Gonzalo Higuain, che potrebbe far ritorno in patria al River Plate. Come riportato da Sky Sport, tra gli obiettivi per l’attacco ci sraebbe TImo Werner, punta di diamante del Lipsia, tanto che il club bianconero avrebbe avviato i contatti con il suo entourage. Sul giovane bomber tedesco è però forte la concorrenza di Inter e Liverpool.

