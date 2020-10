Juve, cinque under23 in campo a Crotone: è record

TORINO- La giovane Juve di Andrea Pirlo ha steccato a Crotone, rimediando soltanto un pareggio. La squadra, come spiegato anche dallo stesso allenatore, pecca ancora di inesperienza e a certificarlo è il dato sugli under23 presenti in campo allo Scida. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, contro i calabresi, il tecnico juventino ha schierato contemporaneamente 5 giocatori sotto i 23 anni: Dejan Kulusevski e Manolo Portanova (2000), Gianluca Frabotta (1999), Merih Demiral (1998) e Federico Chiesa (1997). Record nell’era dei tre punti.