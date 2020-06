Juve-Chelsea, l’ultima idea: Bernardeschi in cambio di Jorginho

TORINO- Nonostante il rifiuto di Arthur al trasferimento in bianconero, Miralem Pjanic sembra destinato ad aggregarsi al Barcellona nei prossimi mesi. Il primo nome sulla lista dei sostituti è quello di Jorginho, pupillo di Sarri che ha avuto l’opportunità di lavorare con lui al Napoli e al Chelsea. Convincere i blues a cedere non è facile, ma la Gazzetta dello Sport rilancia l’ultima suggestione: uno scambio che coinvolgerebbe Federico Bernardeschi. Il talento di Carrara è ormai ai margini del progetto tecnico della Juve futura e non è da escludere una sua cessione.

