Juve attenta: su Jimenez anche Arsenal e Manchester United

TORINO- La Juve, per sostituire il partente Gonzalo Higuain, ha messo nel mirino anche Raul Jimenez, centravanti messicano in forza al Wolverhampton, con cui ha già messo a segno 22 reti nel corso di questa stagione. Come riferito dal quotidiano britannico Daily Telegraph, però, arrivare al 29enne messicano non sarà semplice. Sulle sue tracce, infatti, sarebbero forti anche Arsenal e Manchester United, pronte a sfidare i bianconeri a suon di milioni.

