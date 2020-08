Juve, anche Diamanti nello staff di Pirlo?

TORINO- Andrea Pirlo è pronto a prendere in mano la Juventus, dopo la separazione del club da Maurizio Sarri. Il nuovo tecnico bianconero, nella sua prima avventura da allenatore, sarà accompagnato da diversi ex calciatori e, uno di questi, potrebbe essere Alessandro Diamanti. L’ex numero 10 del Bologna, attualmente in forza al Western United FC, sotto l’ultimo post del neo mister juventino, ha infatti lasciato una porta aperta a questa opportunità:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<