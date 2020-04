Juve, accordo con l’entourage di Chiesa

TORINO- Dopo il fallito assalto della passata estate, la Juve ha intenzione di tornare con decisione su Federico Chiesa, ritenuto il profilo adatto per completare il reparto offensivo a disposizione di mister Sarri. Come riportato dal quotidiano La Stampa, il club bianconero avrebbe già trovato l’accordo con l’entourage del giocatore, che a Torino percepirebbe 5 milioni a stagione (più bonus) per 5 anni. Ora, però, c’è da superare il muro eretto da Commisso, che non vorrebbe far partire il suo talento tanto facilmente.

