Juve a bocca asciutta per due gare consecutive: la statistica negativa torna dopo 5 anni

TORINO- Anche contro il Napoli ieri sera, così come accaduto contro il Milan venerdì, la Juventus non è riuscita a trovare la via del gol. Nonostante un attacco che poteva vantare giocatori del calibro di Dybala, Ronaldo e Douglas Costa, il club bianconero non è mai riuscito a rendersi pericoloso dalle parti di Meret, portando quindi a due le gare consecutive senza marcature. Una statistica negativa che torna dopo ben 5 anni. Era il 2015 e, dopo il pareggio per 0-0 in casa dell’Inter, la squadra allora allenata da Allegri non riusciva a sbancare neanche lo stadio del Borussia Monchengladbach (altro 0-0). Poco dopo arrivò il famoso ko di Sassuolo, che diede però il via alla rimonta verso il quinto scudetto di fila.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<