Juve, 50 milioni per Chiesa

TORINO – Federico Chiesa resta sempre uno dei nomi più caldi in orbita Juve. Il prodigio viola, dopo essere stato blindato da Commisso durante la scorsa estate, potrebbe tornare uno degli uomini mercato per la prossima sessione. Stando a quanto rivela il Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe pronta un’offerta da 50 milioni di euro da presentare al club viola, e non sarebbe da escludere l’inserimento di una contropartita tecnica. Magari un giocatore come Mandragora, che piace alla Fiorentina e su cui la Juve ha ancora un’opzione di riacquisto.

