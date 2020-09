Juninho: “Non abbiamo mai detto di voler vendere Aouar”

TORINO – Il ds del Lione Juninho Pernambucano, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di OLTV, dove ha parlato anche di Aouar, obiettivo di mercato dei bianconeri: “Non abbiamo mai detto che avremmo venduto Houssem Aouar, Moussa Dembélé e Memphis (Depay), non tutti comunque. Se queste tre partenze dovessero avvenire, ovviamente investiremo per sostituirle, perché sono tre giocatori molto importanti. Alcune situazioni sono complicate, come quella di Memphis alla fine del contratto a fine stagione, dobbiamo anche pensare agli interessi del club”. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche altre pesantissime novità. Colpo di scena clamoroso: ora può cambiare di nuovo tutto! >>>VAI ALLA NOTIZIA