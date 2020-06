Jorginho, parla l’agente: “Credo sia difficile vedere un’offerta in arrivo per lui”

TORINO- Vista la probabile partenza di Miralem Pjanic, la Juve è in cerca di un regista che possa inserirsi nei piani tecnici di Maurizio Sarri. Tra i tanti nomi è stato fatto anche quello di Jorginho, pupillo del tecnico toscano, ma che difficilmente lascerà il Chelsea. Ai microfoni di calciomercato24.com, infatti, il suo agente Joao Santos ha smentito possibili trattative: “Credo sia difficile un’offerta in arrivo per il ragazzo in questo momento. Non penso ci siano squadre in grado di fare questo tipo di investimento”.

