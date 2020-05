Jorginho, Lampard ora potrebbe bloccarne la partenza

TORINO- Quella di Jorginho è una della candidature più forte per il dopo-Pjanic, anche in virtù del suo ottimo rapporto lavorativo e personale con Maurizio Sarri. Come riportato da Tuttosport, però, la strada per arrivare all’italo-brasiliano si sarebbe fatta in salita nelle ultime ore. A differenza di quanto riportato negli scorsi giorni, infatti, Frank Lampard, tecnico del Chelsea, non sarebbe ora più così convinto di lasciare andare l’ex Napoli, ancora al centro del suo progetto tecnico.

