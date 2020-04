Jorginho, l’agente: “La Juve non mi ha contattato, al momento vuole continuare al Chelsea”

TORINO- Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato del futuro del suo assistito in un’intervista concessa a 90min.com: “Conosco bene Paratici e Cherubini, ma ad oggi la Juve non mi ha mai contattato per il suo acquisto. Sarri lo stima molto, ma non posso dire se rientri nei piani dei bianconeri perchè non li conosco. Ho comunque ricevuto sondaggi da due top club, ma non li svelerò per rispetto del Chelsea. Non parliamo di un giocatore qualsiasi, solo i grandi club possono permetterselo. Al momento, però, c’è la volontà di continuare in Premier”.

