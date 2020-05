Jorginho, l’agente: “Ha tre anni di contratto con il Chelsea, non so se la Juve punterà su di lui”

TORINO- Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato del futuro del proprio assistito, che potrebbe presto tornare a lavorare alla corte di Maurizio Sarri, in esclusiva a TMW: “Il ragazzo ha tre anni di contratto con il Chelsea e non so se la Juve vorrà puntare su di lui. Vedremo nei prossimi mesi cosa succederà. Ritorno in Italia? Stiamo parlando di un professionista, quindi se chiama un club importante perchè dirgli di no?”.

