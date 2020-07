Jorginho, il Chelsea fissa il prezzo per la cessione

TORINO- Dopo aver messo a segno il colpo Arthur, la Juventus sta lavorando per regalare a Maurizio Sarri un nuovo centrocampista. Come riferito da Tuttosport, nei piani dei dirigenti bianconeri c’è ancora il possibile acquisto di Jorginho, pupillo del tecnico toscano dai tempi di Napoli. Il Chelsea, in queste settimane, avrebbe aperto ad una possibile cessione del regista, il cui costo del cartellino si aggira sui 40 milioni di euro. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate anche altre clamorose novità di mercato in casa bianconera. Paratici pensa a obiettivi completamente nuovi, spuntano due nomi a sorpresa: uno mai uscito prima! >>>VAI ALLA NOTIZIA

