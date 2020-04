Jorge Higuain: “Gonzalo non vuole lasciare la Juve, ama l’ambiente bianconero”

TORINO- Jorge Higuain, ai microfoni di Lm Nequén, ha fatto il punto sul futuro di suo figlio Gonzalo, smentendo l’ipotesi di un addio alla Juve: “Tutto quello che si dice in questi giorni non è assolutamente vero. Posso dirvi che mio figlio rimarrà alla Juventus per un altro anno, come da contratto. Il suo ciclo bianconero si chiuderà solo allora. Futuro? Deciderà lui cosa fare dopo. Nella testa di Gonzalo non c’è l’idea di salutare la Juve. Ama i tifosi, la maglia ed è amato lui stesso dalla gente”.

