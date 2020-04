John Elkann: “Juve verso un futuro sostenibile e di primo piano nel calcio europeo”

TORINO- John Elkann, presidente EXOR e cugino di Andrea Agnelli, ha scritto una lettera indirizzata agli azionisti facendo riferimento alla posizione della Juve nel calcio mondiale. Queste le sue parole, riportate dall’ANSA: “Crediamo che la Juventus sia ben posizionata per un futuro più sostenibile, in un settore dove la straordinaria crescita dei ricavi degli ultimi dieci anni non si è tradotta in sufficiente redditività. La Juventus inizia inoltre la prossima fase del suo percorso di sviluppo con una posizione di forza nel panorama del calcio europeo”.

