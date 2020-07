TORINO- In vista della prossima stagione, con il probabile addio di Gonzalo Higuain, la Juve vuole aggiungere un centravanti alla rosa a disposizione di mister Sarri. Uno dei nomi più caldi al momento è quello di Raul Jimenez, prima punta messicana in forza al Wolverhampton. Come riferito da Le10Sport, però, il 29enne è finito anche nel mirino dell’Arsenal, in cerca di un sostituto di Lacazette.

