Jimenez, Rabiot la carta per convincere il Wolverhampton

TORINO- Vista la probabile partenza di Gonzalo Higuain, per cui si lavora ad un ritorno al River Plate, la Juve sarebbe al lavoro per l’acquisto di un nuovo centravanti. L’ultimo nome è quello di Raul Jimenez, che fin qui ha messo a segno 22 gol con la maglia del Wolverhampton. La concorrenza per il 29enne messicano è però tanta e agguerrita (Real, Barcellona e United), ma Paratici avrebbe la carte per convincere i “Wolves” a cedere: Adrien Rabiot. L’avventura del francese a Torino è ormai finita, e per la stampa inglese non sarebbe da escludere un suo approdo in Premier.