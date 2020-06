Jimenez, il Wolverhampton fa il prezzo per la cessione

TORINO- Vista la probabile partenza di Gonzalo Higuain a fine stagione, la Juventus è alla ricerca di un centravanti da aggiungere alla rosa. Tra i nomi visionati c’è quello di Raul Jimenez, centravanti messicano in forza al Wolverhampton. Il 29enne è un giocatore che fa gola a molte big, ma la società britannica difficilmente vorrà privarsene. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per strappare il giocatore ai “Wolves”, ci vorrà un’offerta da almeno 60 milioni di euro. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra enorme novità di mercato in casa bianconera, finalmente una grandissima notizia: svolta decisiva, Sky Sport ha dato l’annuncio! >>>VAI ALLA NOTIZIA

