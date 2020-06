Jimenez: “Essere accostati a club come la Juventus è bello, è un incentivo per dare di più”

TORINO- Raul Jimenez è uno dei profili visionati dalla Juventus come possibile erede di Gonzalo Higuain, il cui futuro sembra lontano da Torino. L’attaccante messicano, ai microfoni di Bolavip, ha parlato di un suo possibile trasferimento: “Mi fanno piacere le voci sul mio conto. Non so quanto ci sia di vero, ma essere accostato a club come Barcellona, Manchester United, Juventus, Real Madrid, Liverpool e Manchester City è motivo di orgoglio, perchè queste squadre hanno fatto la storia del calcio. Questo sarà un incentivo per dare di più nella mia carriera, spingendomi a crescere ancora”.

