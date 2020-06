Jarni: “Non escludo una cessione di Pjanic. Milik? Chi lo prende fa un affare”

TORINO- Robert Jarni, ex terzino bianconero di metà anni ’90, ha parlato ai microfoni del programma Taca la Marca: “Pjanic è un giocatore che risulta molto importante per gli equilibri di una squadra, ma sia sa che a decidere il futuro ormai non sono più i calciatori. Negli ultimi anni è cresciuto tanto e non escludo una sua cessione. Milik? Chiunque lo prende fa un grande colpo. Potrebbe essere l’erede di Mandzukic, ma se Sarri lo ha lasciato andare significa che non è il tipo di giocatore che fa per lui”.

