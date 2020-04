James, Jorge Mendes tratta con il Manchester United

TORINO- Per James Rodriguez, a meno di colpi di scena, sarà questa l’ultima stagione trascorsa con la maglia del Real Madrid. Il club blanco sta infatti lavorando alla sua cessione, con Juventus e Napoli alla finestra per cogliere l’occasione. Come riferito dal quotidiano britannico The Sun, però, l’agente Jorge Mendes starebbe trattando il passaggio del trequartista colombiano al Manchester United, che avrebbe individuato in lui il sostituto del partente Pogba.

