James, è il Napoli l’antagonista principale

TORINO- Il quotidiano spagnolo As, in questi ultimi giorni, riporta di un addio ormai certo di James Rodriguez al Real Madrid, dove non godrebbe più della stima del tecnico Zidane. Il colombiano sarebbe tornato nel mirino della Juventus, in cerca di un trequartista da regalare a mister Sarri, ma che dovrà fare i conti con un’agguerrita concorrenza da parte del Napoli. Occhio poi a possibili sorprese come l’Everton, con Ancelotti grande estimatore dell’ex Porto.

