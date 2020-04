James, Ancelotti spinge per averlo all’Everton

TORINO- La Juventus, in vista della prossima stagione, starebbe lavorando all’acquisto di James Rodriguez, in uscita dal Real Madrid e che rappresenterebbe il giusto profilo per il trequartista richiesto da Sarri. Come riportato dal quotidiano britannico Daily Express, però, la concorrenza sul colombiano è tanta. Oltre a Napoli e Manchester United, in queste ultime ore si sarebbe aggiunto anche l’Everton di Carlo Ancelotti, suo estimatore da diversi anni.

