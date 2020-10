Italiano: “La Juve viene dopo il Cittadella, pensiamo prima alla Coppa Italia”

TORINO- Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia con il Cittadella: “Turnover? Alcuni andranno in campo per prendere confidenza con la nostra identità di gioco. Tanti non hanno ancora fatto un minutaggio ampio, si tratta di un ulteriore test. La Juventus arriverà dopo Cittadella, domani ci attende una gara ufficiale e va affrontata nel giusto modo, poi da giovedì inizieremo a pensare alla Juventus. Con i bianconeri sarà una gara difficile e per fare punti dovremo fare una prestazione di altissimo livello. Ma ora pensiamo alla Coppa Italia”.