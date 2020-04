Inter, denunciati 49 tifosi per un raduno pre-Juventus

TORINO- Come riportato dal quotidiano Il Giorno, è scattata in queste ore la denuncia all’indirizzo di 49 tifosi interisti, che avevano organizzato un raduno per salutare la propria squadra il giorno prima della sfida con la Juventus, disputatasi lo scorso 8 marzo a porte chiuse. Le telecamere della polizia scientifica di Como hanno permesso di individuare gli interessati, colpevoli di aver violato diverse norme in un momento che già era complicato per il paese.

