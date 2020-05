Inter, c’è il si di Tonali al trasferimento

TORINO- Sandro Tonali è solo uno dei tanti nomi al centro dei numerosi duelli di mercato tra Juve ed Inter. Il centrocampista, alla sua prima stagione in Serie A, ha convinto gli addetti ai lavori di entrambe le squadre, pronte ora a contenderselo a suon di milioni. Come riferito dal Corriere dello Sport, il giovane centrocampista avrebbe già dato il suo gradimento al trasferimento in nerazzurro, ma i campioni d’Italia stanno già studiando la controffensiva.

