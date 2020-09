Inter, Ausilio: “Messi? Non so da dove arrivino certe idee”

TORINO – (ANSA) – “Messi? Non so nemmeno da che parti possano arrivare certe idee. Credo nessuno direttore sportivo e presidente al mondo non vorrebbe averlo. Ma poi c’è la realtà, ed è molto diversa”: il ds dell’Inter Piero Ausilio a Sky Sport, da Rimini dove è stato inaugurato il calciomercato, esclude un arrivo di Lionel Messi. “In base alle cessioni e ai paletti del Fair Play Finanziario pensiamo alle entrate finanziate dalle uscite. Le opportunità sono poche e quelle che possiamo cogliere non sono investimenti onerosi”, spiega il ds. (ANSA).