Infantino: “FIFA contro il razzismo, gesti di Sancho e Thuram da applaudire”

TORINO – Il caso George Floyd continua a far discutere anche nel mondo dello sport. Sono tanti gli atleti che si sono schierati attivamente per questa causa, tra cui anche alcuni calciatori della Bundesliga. A tal proposito ha parlato il presidente della FIFA, Gianni Infantino: “In una competizione come la Bundesliga, che fa parte della Fifa, le dimostrazioni di quei giocatori meriterebbero applausi e non punizioni. Tutti noi dobbiamo dire no al razzismo e a ogni forma di discriminazione. La Fifa comprende la profondità dei sentimenti e delle preoccupazioni di molti calciatori alla luce delle tragiche circostanze del caso George Floyd. L’applicazione delle leggi del gioco è lasciata agli organizzatori delle competizioni”.