Ilaria D’Amico racconta la quarantena di Buffon

TORINO – In questo periodo di emergenza, sono molteplici i racconti dei calciatori e di come stiano vivendo la loro quarantena. Ilaria D’Amico, compagna di Gigi Buffo, è stata intervistata da Tuttosport e ha raccontato la sua esperienza con la leggenda bianconera: “Dopo la positività di Rugani ci siamo spaventati, per un po’ abbiamo dormito separati. A fare la spesa vado io, ma Gigi è un grande organizzatore di tornei di calcio con i bambini”. Questo lo stralcio, pubblicato in prima pagina, dell’intervista.

